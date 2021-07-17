أرملة رئيس هايتي تعود إلى البلاد بعد تلقى العلاج في ميامي

وصلت مارتين مويس أرملة رئيس هايتي إلى البلاد بعد تلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الاتصالات في البلاد فرانز إكسانثوس، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "وصلت السيدة الأولى مارتن مويس لتوها إلى هايتي، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس، جوفينيل مويس".

وتم اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في هجوم مسلحين على مقره يوم 7 تموز / يوليو الحالي، حيث أردوه بـ12 رصاصة في جسده دون أن يصاب حراسه بأذى.

وأعلنت سلطات هايتي، أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا، وشخصين يحملان الجنسية الأمريكية.