تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر.

وبحسب "رويترز"، فإن المستثمرين يخشون مع هذا التراجع، أن يؤدي انتشار فيروس "دلتا" المتحور من كورونا إلى إبطاء النمو العالمي وإعادة فتح الاقتصادات.

وانخفض العائد على الديون لأجل 10 سنوات بمقدار 8.7 نقطة أساس إلى 1.212٪، وهو أدنى مستوى شوهد في فبراير/شباط الماضي. وانخفض العائد على السندات بمقدار 9.1 نقطة أساس إلى 1.839٪.

يشير ستان شيبلي، المحلل في "إيفركول آي إس آي"، إلى أن العوامل الأساسية في سوق السندات تشير إلى عوائد أعلى، وليس عوائد أقل.

لكنه يعلل قائلا: "الأمر الجامح الذي تعاملنا معه في العام ونصف العام الماضيين هو فيروس كورونا، والآن البديل دلتا"، ولفت إلى أنه "لسوء الحظ، فإن معظم البيانات المتعلقة بالمتغير تتدهور، لذلك يبحث الناس عن الأمان حتى يتمكنوا من معرفة ما يحدث".

وقد أثار فارق "دلتا" المتغير النفور من المخاطرة، ودفع عائدات السندات إلى الانخفاض ودفع الأسهم إلى أطول سلسلة خسائر منذ أن ضرب الوباء الأسواق العالمية لأول مرة قبل 18 شهرًا.

وتراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي حيث أثر التباين على المعنويات.

وفي بريطانيا، على أثر "يوم الحرية" تم إنهاء القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات، بينما قال مسؤولون في أستراليا إن ولاية فيكتوريا ستمدد إجراءات الإغلاق.

قال جينادي جولدبيرج، محلل الأسعار في "تي دي سيكيورتيز"، إن هناك مخاوف عالمية من أننا قد نكون على شفا خطوة أخرى إلى الوراء يمكن أن تبطئ النمو وتعوق الانتعاش.

وقال: "هذا هو الشعور الذي يقود سوق الأسعار اليوم، وهو توقع أننا سوف نتراجع قليلا بعد كل التقدم الذي أحرزناه".

كان منحنى العائد بين أوراق سنتين و 10 سنوات، والذي يعتبر مؤشرا للتوقعات الاقتصادية، عند 100.2 نقطة أساس.

وانخفض العائد على الورق لمدة عامين، والذي عادة ما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.9 نقطة أساس عند 0.208٪.