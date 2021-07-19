رئيس وزراء هايتي يتنحى بالإنابة

أعلن كلود جوزيف، القائم بأعمال رئيس وزراء هايتي، منذ اغتيال الرئيس جوفينيل موس، أنه سيستقيل ويسلم مقاليد السلطة لأرييل هنري الذي يحظى بدعم من المجتمع الدولي.

وبحسب مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين، فإن هذا الإعلان وضع حدًا للخلاف بين جوزيف وهنري، جراح الأعصاب الذي عينه جوفينيل موس لرئاسة الجهاز التنفيذي قبل يومين من وفاته.

وقال جوزيف إنه التقى سرًا بخصمه، الأسبوع الماضي، ووافق على التنحي "من أجل مصلحة الأمة" وأنه مستعد لنقل السلطة "بأسرع ما يمكن".

وقُتل الرئيس الهايتي السابق برصاص أحد الكوماندوز في 7 يوليو/تموز في مقر إقامته بالقرب من بورت أو برنس.

يأتي مقتل رئيس الدولة، الذي أدانه المجتمع الدولي، بعد عدة أشهر من تصاعد العنف بين العصابات في بورت أو برنس، على خلفية أزمة إنسانية وسياسية متفاقمة فيها.