الحكومة الليبية تعلن وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" إلى طرابلس

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي إلى مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها الرسمية على موقع " فيسبوك"، وصلت شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد من نوع "سبوتنيك لايت" إلى مطار معيتيقة، مساء اليوم الاثنين.

ولفت البيان إلى أن الشحنة تحتوي على 500 ألف جرعة، مشيرا إلى أن هذا النوع من اللقاحات ذات الجرعة الواحدة يمكن تخزينه في درجة حرارة لا تتجاوز 2–8 درجة مئوية.

وأوضح البيان أن الشحنة سيتم نقلها إلى مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، حتى إعطاء الإذن بتوزيعها على المراكز الصحية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

يشار إلى أن الناطق باسم مجلس الوزراء ورئيسه محمد حمودة كان أعلن عزم ليبيا استيراد أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" المطور.

وأكد البيان على أن فاعلية لقاح "سبوتنيك لايت" تصل إلى 78%، إضافة إلى فعاليته ضد كل السلالات الموجودة من فيروس كورونا، وأن بإمكانه أن ينتج الأجسام المضادة للفيروس بعد التطعيم بـ28 يوم.