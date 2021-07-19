هيئة البترول المصرية تنفي أن يكون البنزين الموجود في المحطات مغشوش

أكدت الهيئة العامة للبترول في مصر أن البنزين الموجود داخل المحطات مطابق للمواصفات وغير مخلوط بأي مواد أخرى.

وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، نفت ما تم تناقله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من أن البنزين الموجود في محطات تموين السيارات مغشوش ومخلوط بمواد أخرى.

وأوضح البيان أن الهيئة تقوم وبصفة دورية بسحب عينات عشوائية من المحطات، لتحليلها بالمعامل المختصة، لافتا إلى أن نتائج تحليل العينات تؤكد دوما أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة درجة الجودة.

وقال البيان إنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه، وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم، بحضور مسؤولي شركات التسويق.

وعلق البيان: "وهو ما يؤكد صلاحية ودرجة أوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق"، مشيرة إلى أن متابعة الجهات الرقابية المختصة تمنع أي تلاعب.

وطالب البيان بعدم الانسياق خلف تلك الشائعات، مؤكدا ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في أي من محطات تموين السيارات.