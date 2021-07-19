وزير الدفاع الإسرائيلي: هنأت الرئيس الفلسطيني بعيد الأضحى

قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى.

وحسب تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر" قال غانتس تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهنأته بمناسبة عيد الأضحى.

שוחחתי הערב עם יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס ובירכתי אותו לרגל חג הקורבן. שוחחנו על הצורך לקדם צעדים בוני אמון בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית שיסייעו לביטחון ולכלכלה של האזור כולו. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 19, 2021

وأكد الوزير الإسرائيلي أنه ناقش مع أبو مازن الحاجة إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي ستسهم في تعزيز أمن واقتصاد المنطقة بأسرها... حسب تعبيره.

وتعتبر هذه المكالمة هي الأولى بين وزير إسرائيلي رفيع المستوى مع الرئيس عباس منذ عدة سنوات.

עיד סעיד ואדחא מובארק לפלסטינים ביהודה, שומרון, ברצועת עזה ולכל המוסלמים ברחבי העולם.



عيد سعيد وأضحى مبارك للفلسطينيين في منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة وجميع المسلمين في أنحاء العالم pic.twitter.com/xKRVfuNzM5 — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 19, 2021

وكان غانتس قد نشر مقطع فيديو هنأ قيه الفلسطينيين في منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة وجميع المسلمين في أنحاء العالم.

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني كان قد هنأ نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بتولي مهام منصبه، خلفا لرؤوفين ريفلين، حيث قال هرتسوغ، في تغريدة بحسابه على "تويتر": "تحدثت مساء اليوم مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي اتصل لتهنئتي بتولي مهام منصبي"، مؤكدا أنه شكر عباس على الاتصال، مضيفا "أكدت له أنني أعتزم الاستمرار في الاتصال المستمر معه، مثلما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون. كل هذا على أمل المساعدة في تعزيز العلاقات والأمل في السلام بين الشعبين اللذين يعيشان في الجوار جنبا إلى جنب".