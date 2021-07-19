خبراء: الفيضانات في أوروبا تكلف شركات التأمين مليارات الدولارات

من المتوقع أن تكلف الفيضانات الأخيرة في أوروبا الغربية شركات إعادة التأمين من 2 إلى 3 مليارات دولار (1.7 إلى 2.5 مليار يورو).

وبحسب "رويترز" فإن محللين في بيرينبرج أكدوا اليوم الإثنين، أن شركات إعادة التأمين ستنفق ما يقارب 2- 3 مليار دولار للتعويضات.

وقد أثرت أحداث الأرصاد الجوية بشكل رئيسي على مقاطعات راينلاند - بالاتينات وشمال الراين- وستفاليا الألمانية وكذلك أجزاء من بلجيكا، مما تسبب في مقتل أكثر من 180 وعشرات المفقودين.

وأكد الخبراء أن إجمالي الخسائر في ألمانيا يتجاوز بشكل كبير الخسائر المؤمن عليها، وهذا ليس هو الحال في بلجيكا حيث يتم تغطية هذه الأحداث بوثائق التأمين.

ووفقًا لرايموند شوارتز، الباحث في مركز هيلمهولتز للأبحاث البيئية في لايبزيغ ، من المتوقع أن تبلغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات حوالي 6 مليارات يورو.

وكان وزير المالية والمرشح الديمقراطي الاجتماعي لمنصب المستشارية الألمانية، أولاف شولتز، قد أعلن أن بلاده ستخصص أكثر من 300 مليون يورو لمواجهة الفيضانات الشديدة في غربي البلاد.

وقال شولتز في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بعد الفيضان الماضي، تم تخصيص مبلغ يتجاوز 300 مليون يورو. أما حاليا، فستكون هناك حاجة إلى هذا المبلغ بالضبط".