سفير روسيا لدى طاجيكستان: قاعدتنا العسكرية 201 مستعدة لأي هجوم إرهابي أفغاني

أكد السفير الروسي لدى طاجيكستان، إيغور لياكين-فرولوف، اليوم الاثنين، أن القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان ستصد أي أعمال عدائية تقوم بها المنظمات الإرهابية الأفغانية.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب تصريحات لـ إيغور، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" قال: "لا أشك في أنه، إذا لزم الأمر، فإن القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 ستقوم بصد أي أعمال عدائية تقوم بها المنظمات الإرهابية الأفغانية".

وأوضح أن قيادة القاعدة العسكرية الروسية سوف توفر لـ "شركائنا الطاجيك المساعدة في تدريب أفراد القوات المسلحة".

وأكد السفير الروسي أن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة لطاجيكستان إذا تسلل إليها أي من المتطرفين الأفغان، مؤكدا أن المساعدة سوف تأتي في إطار معاهدة منظمة الأمن الجماعي أو على أساس ثنائي.

وأكد أن القيادة الروسية صرحت مرارًا بأنه "في حالة حدوث مثل هذه المحاولات، فإنها ستقدم أي مساعدة ضرورية لشريكنا الاستراتيجي طاجيكستان، على المستوى الثنائي ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

يشار إلى أن القاعدة 201 العسكرية الروسية تعتبر بمثابة أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج، وتتمركز الوحدات التابعة لهذه القاعدة في مدينتي دوشنبيه وكورغان – توبيه.