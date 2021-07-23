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    فرنسا ترسل باخرة عسكرية محملة بالأكسجين إلى تونس

    © AFP 2021 / ERNESTO BENAVIDES
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    وصلت ميناء رادس التونسي سفينة عسكرية فرنسية محملة بالأكسجين، للمساعدة في الجهود التي تستهدف احتواء انتشار وباء كورونا.

    وبحسب ما نشره موقع قناة "نسمة" التونسية، فإن باخرة عسكرية فرنسية محملة بالأكسجين وصلت عصر أمس الخميس إلى ميناء رادس.

    شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021
    © Sputnik . Meriem Gdira
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    واستقبل الشحنة من المسؤولين التونسيين كل من نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، وعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومن المسؤولين الفرنسيين جون باتيست لوموان، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسي، و أندري باران، سفير الجمهورية الفرنسية بتونس.

    يشار إلى أن وصول الباخرة إلى ميناء رادس يعد المرة الثانية التي ترسل فيها فرنسا مساعدات إلى تونس.. خاصة الأكسجين، حيث سبق وأرسلت فرنسا السبت الماضي طائرة عسكرية محملة بالاكسجين حطت في مطار قرطاج الدولي.

    وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقتها أن بلاده سترسل معدات طبية إلى تونس خلال الأيام المقبلة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "دعم وصداقة الشعب التونسي الذي تضرر بشدة من الوباء. هناك حاجة ملحة للعمل. لقد أرسلنا لهم الأكسجين".

    وتعاني تونس من ارتفاع نسبة انتشار الوباء، وبالتالي ارتفاع إشغال المستشفيات، وخاصة غرف العناية المركزة، وهو ما أثر على مخزونات الأكسجين المتوفرة، وجعله أحد أهم ما تحتاجه المستشفيات التونسية.

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