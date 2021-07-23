مسؤول تونسي يؤكد إصابة 3000 طفل بفيروس كورونا خلال أسبوع

كشف مسؤول تونسي عن عدد إصابات فيروس كورونا في صفوف الأطفال مؤكدا أنها بلغت 3 آلاف إصابة خلال أسبوع واحد.

وبحسب تصريحات نقلها موقع وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أكد الدكتور محمد الدوعاجي رئيس جمعية طب الأطفال تسجيل إصابة نحو 3 آلاف طفل بفيروس كورونا المستجد خلال أسبوع.

وشدد رئيس جمعية طب الأطفال على ضرورة التزام المواطنين بعدم تقبيل الأطفال والرضع وعدم القيام بزيارات التهنئة عند الولادة.

وقال: "سلالة دلتا الموجودة حاليا في تونس تتميز بسرعة كبيرة في الإنتشار بين صفوف الكبار كما في صفوف الأطفال".

يشار إلى أن تونس تعاني أوضاعا صعبة خاصة مع زيادة انتشار بعض سلالات فيروس كورونا المتحورة، وهو ما تسبب في زيادة أعداد المصابين، وارتفاع نسب الوفيات، مخلفا ما يشبه الانهيار في القطاع الصحي.

وقد تلقت تونس مساعدات دولية كثيرة، منها من بعض البلدان العربية مثل مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر والمغرب، ومنها أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها، وذلك في إطار دعم جهود القطاع الصحي لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المصابين.