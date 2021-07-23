ثلاثة أرباع المصابين بكورونا في سنغافورة تلقوا التطعيم المضاد له

أكدت سنغافورة أن ثلاثة أرباع المصابين فيها بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة قد تلقوا تطعيما بلقاح مضاد للفيروس.

وبحسب بيانات حكومية نشرتها "رويترز" فإن ثلاثة أرباع المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة تلقوا التطعيم المضاد له.

وفيما قال خبراء إن إصابة من حصلوا على اللقاحات لا تعنى أنها غير فاعلة، أكدت الصحة السنغافورية أن "هناك أدلة مستمرة على أن التطعيم يساعد على الوقاية من الأعراض الخطيرة عندما يصاب المرء بالعدوى" لافتة إلى أن كل المطعمين بالكامل من المصابين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر على الإطلاق.

وأكدت البيانات أن سنغافورة وصلت في نسب التحصين إلى 75% من عدد سكانها البالغ 5.7 مليون نسمة، فيما حصل نحو نصف السكان على التطعيم الكامل، حيث تستخدم سنغافورة لقاحي فايزر وموديرنا.

ووفقا لبرنامج تتبع خاص برويترز فإن عملية التطعيم في سنغافورة تعد ثاني أسرع حملة بعد الإمارات.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة في سنغافورة تم تسجيل 1096 حالة عدوى محلية في الأيام الثماني والعشرين الأخيرة من بينها 484 شخصا، أو ما يعادل 44% حصلوا على جرعتي اللقاح، و30% حصلوا على جرعة واحدة من التطعيم و25% غير مطعمين.