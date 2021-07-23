الإمارات... تحقيق حول تصادم طائرتين في مطار دبي

فتحت الإمارات تحقيقا حول تصادم طائرتين في مطار دبي أمس الخميس.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أكدت أن السلطات بدأت في تحقيق لمعرفة أسباب حادث تصادم طائرتين بمطار دبي الدولي أمس الخميس.

وكانت شركة "طيران الخليج" قد أعلنت أن ذيل إحدى طائراتها تأثر نتيجة الاصطدام بطائرة تابعة لشركة طيران أخرى"، وأضافت الشركة أنها تعمل على توصيل جميع الركاب إلى وجهاتهم النهائية.

وأعلنت سلطات مطار دبي الدولي أن حادث التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدارجه لمدة ساعتين، إلا أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران بالمطار.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الطائرتين المصطدمتين تابعتان لشركتي الطيران "فلاي دبي" و"طيران الخليج"، فيما صرحت السلطات بعدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 كانت متجهة إلى قيرغيزستان، تعرضت لحادث بسيط، وأجبرت على العودة إلى المدرج، وأصافت أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.

وتعهدت فلاي دبي بالعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن الاصطدام ألحق ضررا بطرف جناح طائرتها.