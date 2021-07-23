الإمارات... تحقيق حول تصادم طائرتين في مطار دبي

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أكدت أن السلطات بدأت في تحقيق لمعرفة أسباب حادث تصادم طائرتين بمطار دبي الدولي أمس الخميس.
#الإمارات تفتح تحقيقًا في حادث تصادم بين طائرتين بـ #مطار_دبيhttps://t.co/vY2LdxJm48 pic.twitter.com/klwC34hF2U— عاجل (@ajlnews) July 23, 2021
وكانت شركة "طيران الخليج" قد أعلنت أن ذيل إحدى طائراتها تأثر نتيجة الاصطدام بطائرة تابعة لشركة طيران أخرى"، وأضافت الشركة أنها تعمل على توصيل جميع الركاب إلى وجهاتهم النهائية.
وأعلنت سلطات مطار دبي الدولي أن حادث التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدارجه لمدة ساعتين، إلا أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران بالمطار.
حادث اصطدام بسيط لطائرتين تابعتين لـ #فلاي_دبي و #طيران_الخليج بـ #مطار_دبي دون إصابات بشرية#وام https://t.co/u49iPugqA6 pic.twitter.com/4fjCd5JBiT— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 22, 2021
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الطائرتين المصطدمتين تابعتان لشركتي الطيران "فلاي دبي" و"طيران الخليج"، فيما صرحت السلطات بعدم وقوع إصابات جراء الحادث.
وأعلنت شركة "فلاي دبي" إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 كانت متجهة إلى قيرغيزستان، تعرضت لحادث بسيط، وأجبرت على العودة إلى المدرج، وأصافت أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.
وتعهدت فلاي دبي بالعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن الاصطدام ألحق ضررا بطرف جناح طائرتها.
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