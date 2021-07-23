تراجع أسعار الذهب في السعودية

انخفضت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية.

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، انخفضت أسعار الذهب في السوق السعودية رغم ثبات الأسعار واستقرارها عالميا.

ورصد المحللون سعر غرام الذهب عيار 24 / 217.63 ريال، في حين كان بالأمس الخميس 217.73 ريال.

أما عيار 21 فقد بلغ 190.43 ريال للغرام، وعيار 18/ 163.22 ريال.

وبالنسبة لأوقية الذهب بلغ سعرها 6768 ريالًا، بينما سجل الجنيه الذهب 1523 ريالًا.