وزير لبناني: رئيس الجمهورية أكد لي حل أزمة الكهرباء خلال يومين

نقل رمزي مشرفية وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن أزمة الكهرباء في طريقها للحل خلال يومين.

وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال مشرفية: "أكد لي فخامة الرئيس أن الإجراءات التي تتخذ، ستكون قيد التنفيذ في خلال يومين لحل أزمة الكهرباء".

وأكد مشرفية أن مسؤولين لبنانيين توجهوا إلى العراق، اليوم، للاتفاق على استيراد 500 مليون ليتر من الفيول، توفر حلاً لأزمة الكهرباء​ في لبنان.

وأوضح مشرفية أنه التقى بالرئيس ميشال عون، وأطلعه على "آخر مستجدات الوضع السياحي، والمشكلة الجديدة التي يعاني منها هذا القطاع اليوم وهي مشكلة شح الكهرباء".

ولفت إلى أن شح ​المازوت​ والفيول، يتبعه أزمة في الكهرباء، وهو ما يؤثر على القطاع السياحي بأسره، إضافة إلى تأثيره على القطاع الصحي والاستشفائي، وقطاع المواد الغذائية.

وتتصاعد حدة الأزمات المعيشية في لبنان، في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع وعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع الجنوني، بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد.

كذلك تتواصل أزمة شح المحروقات في لبنان، على الرغم من رفع سعرها بعد السماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. فيما يعمد أصحاب المولدات الكهربائية على التقنين القاسي في جميع المناطق بسبب نفاد مادة المازوت لديهم.