المغرب يتسلم مليون جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني

تسلمت المملكة المغربية، صباح اليوم الجمعة، مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وبحسب موقع هسبريس المغربي، فإن مصادر أكدت أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية محملة بمليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وصلت، صباح اليوم، إلى مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء.

وفور وصل الشحنة تم توزيعها على 3 شاحنات تابعة للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ليتم تخزينها بعد ذلك في مقر الوكالة المستقلة للتبريد في مدينة الدار البيضاء، لحين توزيعها على مراكز التطعيم في أنحاء المملكة.

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت، في الثلث الأول من يوليو/ تموز الجاري، توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصين لإنتاج خمسة ملايين جرعة من لقاحها شهريا، باستثمارات حجمها 500 مليون دولار "لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. والسيادة الصحية للمملكة"، حسب تعبير بيان صادر عنها.

وقال إن من بين أهداف المشروع "إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى رئيسية في المملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، مما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا (التكنولوجيا الحيوية) على الصعيد القاري والعالمي في مجال الصناعة والتغليف".

وتم توقيع الاتفاقيات الثلاث أمام العاهل المغربي بين كل من المغرب ومجموعة "سينوفارم" الصينية، ووقعها وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب ورئيس "سينوفارم" ليو جينغ تشن، الذي حضر الاجتماع عن بعد.