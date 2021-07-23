المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسجل شكوى روسيا ضد أوكرانيا

سجلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أول شكوى لروسيا ضد أوكرانيا.

باريس-سبوتنيك. وجاء في بيان المحكمة: "في 22 يوليو، قدمت الحكومة الروسية شكوى ضد أوكرانيا على أساس المادة 33 (القضايا المشتركة بين الدول) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هذه هي الشكوى الأولى، التي تقدمها روسيا. وتم تسجيل هذه الشكوى بموجب رقم 21/36958.

وكانت روسيا قد قدمت الشكوى في وقت سابق، والتي تتعلق بالأحداث التي أعقبت "التغيير باستعمال القوة للحكومة في أوكرانيا في فبراير 2014".

وأوضحت الوثيقة أن "الشكوى تتعلق بمجموعة انتهاكات رئيسية هي: مسؤولية السلطات الأوكرانية عن مقتل المدنيين، والسجن غير القانوني وإساءة معاملة الأشخاص، بما في ذلك تلك التي حدثت في ساحة الاستقلال في كييف (الميدان) وفي مبنى النقابات العمالية في أوديسا في عام 2014، وكذلك في دونباس خلال ما يسمى بـ"عملية مكافحة الإرهاب".

كما تضمنت الشكوى: "أوكرانيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن مقتل ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية الماليزية بوينغ 777، رحلة رقم "إم إتش17"، وكذلك عن التسبب في معاناة أقارب الضحايا. لعدم اتخاذ تدابير لإغلاق مجالها الجوي".