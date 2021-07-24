أمريكا تنفي تقريرا إخباريا يقول إنها وافقت على شراء طائرات صينية مسيرة

نفت وزارة الدفاع الأمريكية تقريرا تحدث عن شراء أمريكا طائرات صينية دون طيار، واصفا إياه بأنه غير دقيق.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الجمعة، نشرته "رويترز"، فإن الطائرات المسيرة التي تنتجها شركة "دا غيانغ إنوفيشنز" الصينية تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي.

ووصف البيان تقريرا إخباريا تحدث عن موافقة الحكومة الأمريكية على شرائها بأنه غير دقيق.

وكان تقرير إخباري، الشهر الماضي، أعدته صحيفة "هيل"، تحدث عن أن مراجعة للبنتاغون وجدت أن طائرتين مسيرتين صممتهما شركة دا غيانغ لاستخدام الحكومة الأمريكية لا تحتويان على "أي شفرة أو نية خبيثة" و"أوصت باستخدامهما من قبل الهيئات الحكومية والقوات العاملة مع الأجهزة الأمريكية".

وأوضح البيان أن "التقرير غير دقيق وغير منسق وتقوم الوزارة بمراجعة مسألة نشره دون تصريح".

وأكد أنه حظر استخدام جميع الطائرات المسيرة التجارية الجاهزة للاستخدام بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني في 2018.

وفي العام التالي، أصدر الكونغرس الأمريكي قانونا يحظر استخدام الطائرات المسيرة والمكونات المصنعة في الصين.