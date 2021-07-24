رامي رضوان يفسر دعاءه على ناشري خبر وفاة دلال عبد العزيز الساعين خلف "اللايك والشير"

قال الإعلامي رامي رضوان إن دعاءه على ناشري خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز غير الصحيح، كان مجرد رد فعل انفعاليا.

وبحسب ما نشره رامي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: "الدعاء لم يكن من قلبي بل رد فعل انفعالي، ‏فلا يسعدني أبدا أن يصيب أي انسان مكروه مهما كان، ‏وربنا يدي كل انسان على قدر نيته وأفعاله".

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، فكتب رامي عبر صفحته، مكذبا الخبر، ومنتقدا نشره دون تثبت "الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي "صحفيا" يشوفها في حبايبه".

ثم كتب بعد ذلك توضيحا لما يقصده بالنشر، فقال: "للتوضيح.. ما أعنيه ب"من نشر الاشاعة".. أي النشر الصحفي، ‏فلا يمكن أن الوم الناس..ولو أن بعضهم بذكاء دخل على صفحة حسن وصفحتي للتأكد، ‏إنما الصحفي..الف باء عمله التحقق والتأكد من أي خبر من خلال عدة مصادر، ‏فما بالكم لو خبر يمس حياة بشر؟!"

وطالب رضوان رؤساء التحرير، بأن يتخيروا الصحفيين العاملين معهم، متسائلا: "بأي منطق أو عقل أو إنسانية أو مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟!، جنسه ايه ودماغه فيها ايه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونه زي دي؟".

يشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تعاني منذ فترة من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيبت به بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.