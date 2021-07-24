وكالة: معارك شرسة بين "أنصار الله" ووحدات يمنية بالقرب من باب المندب

أكد مسؤولون عسكريون وأمنيون استمرار المعارك بين وحدات عسكرية يمنية، وجماعة "أنصار الله" بالقرب من مضيق باب المندب.

وحسب "أسوشيتد برس"، فإن مسؤولين عسكريين وأمنيين قالوا إن معارك شرسة مستمرة بين الوحدات العسكرية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين والوحدات العسكرية المتحالفة معهم في باب المندب، وهو المدخل الجنوبي الاستراتيجي للبحر الأحمر.

وأكدوا أن الوحدات الموالية لهادي مدعومة بدعم جوي من التحالف الذي تقوده السعودية، كما لفتوا إلى تعزيزات تم إرسالها من عدن القريبة.

يشار إلى أن "أنصار الله" كانت تسيطر على المنطقة الاستراتيجية، على الرغم من سيطرة الوحدات العسكرية الموالية لهادي على عدة مواقع.

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعنلت الخميس 9 يوليو/ تموز الجاري، "استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، بالقرب من باب المندب، شكلا تهديدا وشيكا على الملاحة الدولية يتبعان لجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (03:20) من فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف شكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".