شبكة تلفزيون كورية جنوبية تعتذر عن استخدام صور "غير لائقة" في افتتاح الأولمبياد

اعتذرت شبكة تلفزيون كوريا الجنوبية عن استخدام صور وتعليقات غير لائقة لوصف دول خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، أمس الجمعة.

وبحسب "رويترز"، فقد أثار استخدام شبكة "إم بي سي" الكورية الجنوبية صورًا وتفسيرات مسيئة انتقادات عبر الإنترنت، ما اضطرت بعده الشبكة لتقديم اعتذار، قالت فيه: "تم استخدام صور وتعليقات غير لائقة لتقديم بعض القصص، نعتذر لتلك البلدان، ولمشاهدينا".

وقد استخدمت شبكة "إم بي سي" صورًا للبيتزا لوصف إيطاليا، وتشرنوبيل لأوكرانيا، وسمك السلمون للنرويج، حيث دخل رياضيون من تلك الدول إلى الملعب لحضور العرض الافتتاحي.

وأشارت الشبكة إلى جزر مارشال على أنها "مركز تجارب نووية سابق للولايات المتحدة"، وإلى سوريا باعتبارها البلد الذي شهد "حربًا أهلية لمدة 10 سنوات".

يشار إلى أن حفل الافتتاح قد نتجت عنه الكثير من الاعتراضات، خاصة فيما يتعلق بالخرائط التي تم عرضها من بعض وسائل الإعلام.

فمن جهتها انتقدت الصين شبكة "إن بي سي يونيفرسال" لعرضها "خريطة غير مكتملة" للبلاد أثناء وصول الرياضيين الصينيين لا تشمل تايوان ولا مناطق أخرى تعتبرها جزء منها.