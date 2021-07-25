رئيس الحكومة المغربية ينفي صحة بيان عن تقييد التنقل بين المدن

نفى رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، ما تم تناقله من بيان منسوب للحكومة المغربية، يفيد منع التنقل بين المدن.

وبحسب ما كتبه العثماني عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أكد على أن ما تم تناقله من بيان منسوب لوزارتي الصحة والداخلية بخصوص حظر التنقل بين ثماني مدن، هو بيان قديم يعود للعام الماضي، ولم يتم إصداره الآن.

وفي حين أقر العثماني بأن آخر بيانات الحكومة بهذا الخصوص هو بيان يوم الـ19 من يوليو/ تموز الجاري، فقد أكد على عدم إصدار أي بلاغ جديد بخصوص منع أو تقييد التنقل بين المدن، سواء عن الحكومة عموما أو عن وزارتي الصحة والداخلية خصوصا.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن أي بيانات تصدر عن الحكومة تتم عبر قنوات التواصل الحكومية الرسمية، مؤكدا أن أي ترويج عبر منصات أخرى ليس له أساس من الصحة.

وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت بيانا في الـ19 من يوليو الجاري، أكدت فيه على عدة إجراءات للحد من انتشار كورونا، وقد دخلت حيز التنفيذ مساء الجمعة الماضية.

وتضمنت الإجراءات الجديدة حظر التنقل الليلي من الساعة 11 ليلا إلى 4.30 صباحا، مع تقييد التنقل بين الولايات، ووجوب إبراز شهادة التلقيح ضد كورونا، أو رخصة رسمية للتنقل.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5494 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في أكبر حصيلة يومية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما أعلنت تسجيل 23 حالة وفاة و1604 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات في المغرب منذ تفشي الوباء إلى 575 ألف و162 حالة من بينهم 9559 وفاة بنسبة تقدر بـ 1.7% من إجمالي المصابين.