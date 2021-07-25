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    بريطانيا... تحذير رسمي من إطلاق عملة مشفرة

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    حذرت هيئة السلوك المالي البريطانية (إف سي إيه) اليوم الأحد، من إطلاق عملة "كوين برب" المشفرة.

    وبحسب "رويترز" أصدرت الهيئة بيانا حذرت فيه من أن وسيط العملة المشفرة كوين برب، ليس لديه تصريح لإطلاق العملة.

    بتكوين
    © REUTERS / DADO RUVIC
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    يأتي هذا البيان كأحدث حملة على العملات المشفرة، في البلد الأوروبي، حيث كانت "كوين برب" قد خطت لعرض أولي للتبادل يوم الاثنين 26 يوليو/ تموز الجاري.

    وقالت "كوين برب" الأسبوع الماضي إنها جمعت 6 ملايين دولار لبناء منصة لبيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تي إس"، وهي أصول رقمية تجتذب اهتمام بعض المستثمرين.

    وأكد بيان هية الرقابة المالية أن الشركة لا تحتفظ حتى الآن بتسجيل كامل في "إف سي إيه" بموجب لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال، لافتة إلى أنها قدمت فقط طلبا للتسجيل.

    وعلى الرغم من أن كوين برب، مدرجة في سجل التسجيل المؤقت لـ "إف سي إيه"، إلا أن هذا لا يسمح لأي شركة بالمطالبة بتسجيلها أو التصريح بها حسبما قالت هيئة الرقابة.

    وقال البيان: "في حين أن الشركات التي تتمتع بهذا الوضع يمكنها الاستمرار في التجارة، فإن هذه الشركات وموظفيها لم يتم تقييمهم بعد على أنهم لائقون ومناسبون، ولم نحدد بعد طلباتهم لأغراض لوائح غسيل الأموال".

    يشار إلى أن بيان "إف سي إيه" هو الأحدث في تحذيرات هيئة الرقابة للمستهلكين من أنهم قد يخسرون جميع الأموال في أصول التشفير.

    ففي يونيو/ حزيران الماضي، قالت "إف سي إيه" إن "بينانس"، وهي أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، لا يمكنها إجراء أي نشاط منظم وأصدرت تحذيرًا للمستهلكين بشأن المنصة، التي خضعت منذ ذلك الحين لتدقيق تنظيمي متزايد على مستوى العالم.

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