العدل العراقية: تطعيم جميع نزلاء السجون والحرس لمنع تفشي كورونا

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، قال أحمد لعيبي، المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، إن وزارته "اتخذت إجراءات كبيرة بينها اللقاح لجميع النزلاء والحراس الإصلاحيين لتجنب تفشي فيروس كورونا داخل السجون".

وأوضح أن الوزارة اشترطت التباعد الاجتماعي أثناء الزيارات، لافتا إلى أن هناك تعليمات باستخدام المعقمات والمطهرات، مشددا على أنه "يحق للنزيل أن يلتقي أهله وذويه ضمن مسافة يتحقق فيها التباعد الاجتماعي، وعدم الملامسة".

وبخصوص ما قيل عن توقف الزيارات بسبب كورونا، أكد لعيبي أن الزيارات مستمرة ولم تتوقف، مشددا على أنه "لا يوجد أي منع لزيارات النزلاء في السجون".

وأوضح عدم تسجيل "أي إصابات أو وفيات داخل السجون"، واصفا ما يقال في هذا الإطار بأنه "شائعات سياسية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

يشار إلى أن لعيبي كان قد أكد في أواخر مايو/ أيار الماضي أن بلاده ستبني مزيدا من السجون، معللا هذه الخطوة بـ"حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية"، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تضاعف عدد السجون في العراق منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 عدة مرات.