تونس: تحركات احتجاجية للمطالبة بتغيير منظومة الحكم

تشهد العاصمة تونس، وتحديدا أمام محيط البرلمان، منذ صباح اليوم الأحد، تحركات احتجاجية في إطار ما سمي بحراك "25 يونيو".

وتتزامن تلك التحركات مع احتجاجات أخرى انتظمت بعدد من محافظات البلاد، على غرار محافظات صفاقس وسوسة وتوزر والكاف.

صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو © Sputnik . M.gadera

صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو © Sputnik . M.gadera

صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو © Sputnik . M.gadera

صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو © Sputnik . M.gadera 1 / 4 © Sputnik . M.gadera صور من أمام ساحة البرلمان بالعاصمة تونس في إطار حراك 25 يوليو

وتأتي هذه التحركات التي تصادف عيد الجمهورية بدعوة من عدد من النشطاء والشباب على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير منظومة الحكم، التي حمّلوها مسؤولية الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في ظل وضع وبائي متدهور وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

هذا وقد تم إغلاق جميع الطرقات والمنافذ المؤدية إلى ساحة باردو في العاصمة وسط حضور أمني مكثف.