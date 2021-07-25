تسجيل
13:01 GMT25 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    برج إيفل إغلاق عام

    إلى محبي السياحة في أوروبا... هذه أبرز المتغيرات بسبب كورونا

    © AP Photo / Francois Mori
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1046772753_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_c3767f8f1b723f523c8cdc4b27ade194.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202107251049656799-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تسهم الفوضى والارتباك بشأن قواعد السفر وإجراءات احتواء تفشي كورونا، وفيروسات جديدة في جعل هذا الصيف أشد قسوة على قطاع السياحة في أوروبا.

    ووفقا لـ "إيه بي نيوز" تتصارع دول المقصد السياحي الشهيرة مع المتغيرات المتزايدة لـفيروس كورونا، في ظل تهديد تلك الإجراءات بعرقلة هذا الموسم.

    السياحة في القرم - قرية بارتينيت
    © Sputnik . Sergey Malgavko
    الموسم السياحي للقرم مهدد بالإغلاق في هذه الحالة

    ففي فرنسا، البلد الأكثر زيارة في العالم، واجه زوار المواقع الثقافية والسياحية هذا الأسبوع مطلبًا جديدًا للحصول على بطاقة كورونا خاصة.

    وهذه البطاقة المطلوبة هي بمثابة تصريح مرور، يأتي في شكل ورقي أو رقمي، يجب على الأشخاص إثبات أنهم إما تلقوا تطعيمًا كاملاً أو تعافوا مؤخرًا من الإصابة، أو على الأقل تقديم اختبار فيروس سلبي.

    وتشير بعض التلميحات الحكومية في كثير من البلدان إلى إمكانية أن يمتد استخدام هذا التصريح، خلال الشهر المقبل في التعامل مع المطاعم والمقاهي.

    وفي برج إيفل، اصطف السياح غير المستعدين لإجراء اختبارات سريعة للفيروسات حتى يتمكنوا من الحصول على تصريح لزيارة معلم باريس الأشهر.

    وعلى مستوى إيطاليا، فقد أكدت الخميس الماضي أن الناس سيحتاجون إلى تصريح مماثل للوصول إلى المتاحف ودور السينما وتناول العشاء داخل المطاعم والمقاهي والدخول إلى حمامات السباحة والكازينوهات ومجموعة من الأماكن الأخرى.

    أيضا فإن رئيس الوزراء الكندي كان قد أعلنت أوائل يوليو/ تموز الجاري أن السياح الأجانب الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لن يكون مسموحا لهم دخول البلاد لبعض الوقت، مؤكدا أن الحكومة الكندية ترفض أن تجعل التقدم الذي تم إحرازه في احتواء وباء كورونا عرضة للخطر.

    وقبل هذا التصريح بنحو أسبوعين أعلنت الحكومة الكندية تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا للأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل، موضحة أن الكنديين والسكان الحاصين على تطعيم كامل سوف يتم إعفاؤهم من شرط الإقامة 3 أيام داخل فندق ومن الخضوع لحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصول البلاد.

    إنفوجرافيك... الرحلات السياحية الأكثر شعبية في العالم
    الرحلات السياحية الأكثر شعبية في العالم

    وكانت تقارير قد تحدثت عن أن صناعة السفر والسياحة في أوروبا بحاجة ماسة للتعويض بعد كارثة عام 2020، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى أوروبا العام الماضي بنسبة 70٪ تقريبًا، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام انخفض عددهم بنسبة 85٪ ، وفقًا لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

    وقالت لجنة السفر الأوروبية إن المسافرين الأمريكيين واليابانيين والصينيين ليسوا واثقين من إمكانية الزيارة والتنقل بحرية داخل أوروبا، متوقعة أن يظل عدد الوافدين الدوليين عند ما يقرب من نصف مستواهم في عام 2019 هذا العام، على الرغم من أن الطلب المحلي سيساعد في تعويض النقص.

    وقد علق مكتب الإحصاء في المملكة المتحدة بيانات الركاب الدولية الشهرية، لأنه قال إنه لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص الذين يصلون "لتقديم تقديرات قوية".

    ورفعت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تحذير السفر لبريطانيا إلى أعلى مستوى، ونصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيين بتجنب السفر إلى البلاد بسبب خطر الإصابة بمتغيرات كورونا، بينما رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التنبيه إلى "عدم السفر" من "إعادة النظر في السفر" السابقة الأقل خطورة استشاري.

    انظر أيضا:

    اندلاع حريق ضخم في أحد الأندية السياحية بالقاهرة... فيديو وصور
    السياح العرب يعودون إلى تركيا تحت إغراء سعر الليرة والسفر بلا قيود
    رئيس الوزراء الهندي يحذر من الزحام في المزارات السياحية
    روسيا تتخذ إجراءات جديدة تخص السياحة والسفر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في بطولة كأس العالم لرقصات أمريكا اللاتينية بين المحترفين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا 17 يوليو 2021
    الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية Orion-E
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية "أوريون إي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك