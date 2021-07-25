رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: لا حرب بعد اليوم

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه لا حرب بعد اليوم سواء في سبها أو في غيرها.

وحسب موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري، فقد عقدت الحكومة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اجتماعها، اليوم الاحد، في مدينة سبها التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، وتبعد عن مدينة طرابلس حوالي 750 كيلو مترا.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع أن "ما يعانية الجنوب هو نتاج سنوات الانقسام وأنه على تواصل دائم مع ممثلي الجنوب"، قائلا إنه "لا حرب بعد اليوم في سبها أو في غيرها".

ووعد الدبيبة بالعمل على "استكمال خطط الحكومة لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب في الجنوب"، لافتا إلى العمل على دعم خطة تأمين الجنوب وتوفير المساعدات اللازمة لمديريات المنطقة.

وأوضح الدبيبة أن حكومته "تعول على صندوق إنماء الجنوب في تكوين الجنوب الجديد الذي عانى من التخريب"، مشيرا إلى ضرورة "توفير الخدمات الأساسية ومعالجة المختنقات في الجنوب".

وأكد رئيس الحكومة الليبية أيضا على أن الوقود يجري الآن توفيره في أغلب المناطق، واعدا باستمرار العمل "لتوفيره بشكل انسيابي".