هل تم اختراق "كلوب هاوس" وتسريب بيانات  نحو 4 مليار مستخدم؟

هل تم اختراق "كلوب هاوس" وتسريب بيانات 3.8 مليار مستخدم؟ سؤال بدا ملحا بعد تغريدة لأحد خبراء الأمن السويسريين انتشرت على نطاق واسع، وهو ما سبب قلقا لدى مستخدمي "كلوب هاوس".

وبحسب ما كتبه خبير الأمن السويسري مارك ريف، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن قاعدة بيانات كلوب هاوس بالكامل معروضة للبيع على "دارك ويب".

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5 — Marc Ruef (@mruef) July 23, 2021

وأشار إلى أن هذه القاعدة تحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف، مشيرا إلى أن العدد ليس مجرد أعضاء في التطبيق، وإنما يشمل هؤلاء أيضًا أشخاصا في قوائم جهات الاتصال تمت مزامنتها.

وحذر الخبير الأمني، قائلا: "هناك احتمالات كبيرة بأنك مدرج في القائمة حتى لو لم يكن لديك تسجيل دخول إلى كلوب هاوس".

تغريدة مارك أحدثت ضجة، خاصة مع ضخامة العدد الذي تم تسريب بياناته، حسب قوله، ما اعتبره بعضهم فضيحة كبرى لتطبيق اجتذب كثيرين منذ بدايته.

وارتبط كلوب هاوس كتطبيق باستخدام كثيرين من رموز الأثرياء، مثل إيلون ماسك، وغيره، وهو تطبيق للدردشة الصوتية الحية، حيث ينشئ المستخدمون غرفة ويتحدثون من خلالها، وهو ما أحدث زخما كبيرا لدى المستخدمين.

وكانت الشركة المشغلة لكلوب هاوس أعلنت قبل يومين إلغاء شرط الحصول على دعوة للانضمام إلى التطبيق، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص موجودون على قوائم الانتظار.

وأطلقت شركة "فيسبوك" الأمريكية رسميا خدمتها لغرف الدردشة الصوتية، التي وصفت بأنها ستكون منافسا قويا لتطبيق "كلوب هاوس"، حيث تدعم إمكانية الانضمام إلى غرف بعدد متحدثين يصل إلى 50 شخصا، يمكن لمشرفي المجموعة أو مديريها اختيارهم.