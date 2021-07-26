الرئيس اللبناني يستدعي نجيب ميقاتي لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة

وبحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون نجيب ميقاتي لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان.

المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: استدعاء الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه تشكيل الحكومة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 26, 2021

​وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن ميقاتي وصل إلى قصر بعبدا تلبية لدعوة عون من أجل التشاور في تشكيل الحكومة.

وصول الرئيس نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لتكليفه بتشكيل الحكومة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 26, 2021

وكان ميقاتي، الذي ترأس الحكومة اللبنانية في السابق مرتين؛ الأولى عام 2005 والثانية عام 2011، قد حصد 93 صوتا، يمثلون أغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بحسب إحصاء للأصوات، خلال المشاورات النيابية برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون.