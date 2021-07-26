بايدن يرشح 8 أشخاص لمنصب المدعين الفيدراليين

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، قائمة من ثمانية أشخاص، للعمل كمدعين عامين في الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز" فإن القائمة تضم منصب المدعي الفيدرالي الأعلى، الذي سيشرف على قضايا الشغب في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي في الكابيتول إذا تم تأكيده.

وكانت النيابة الفيدرالية قد ألقت القبض على أكثر من 535 شخصًا بتهمة المشاركة في أعمال العنف، التي اشتبك فيها مثيروا الشغب مع الشرطة وحطموا النوافذ وأجبروا أعضاء في الكونغرس ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس على الاختباء، بحثًا عن الأمان.

وضِمن المرشحين ماثيو جريفز، المحامي، ومساعد المدعي العام الأمريكي السابق، وقد رشحه بايدن لمنصب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.

رشح بايدن أيضًا راشيل رولينز، مدعي عام محلي في بوسطن، وهو جزء من حركة وطنية متنامية من "المدعين التقدميين" الذين يدعمون الجهود الرامية إلى القضاء على الفوارق العرقية، من خلال رفض الثقافة التقليدية التي أدت إلى السجن غير المتناسب للسود.

من بين المرشحين الآخرين للمدعين العامين الأمريكيين إريك بارون عن مقاطعة ماريلاند، ونيكولاس براون عن المنطقة الغربية بواشنطن، وكليفورد جونسون عن المنطقة الشمالية من إنديانا، وزاكاري مايرز عن المنطقة الجنوبية من إنديانا، وتريني روس عن المنطقة الغربية من نيويورك، و فانيسا والدريف عن المنطقة الشرقية من واشنطن.