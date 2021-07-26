الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع جميع العقوبات عنها

وحسب "رويترز"، فقد حث بيان لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة على رفع جميع العقوبات والتعريفات أحادية الجانب فضلا عن "الولاية القضائية طويلة المدى" ضد الصين في أقرب وقت ممكن.

وقال البيان إن وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، أكد في اجتماع مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحدى أو تشوه أو تحاول الإطاحة بنظام الاشتراكية في الصين.

وحول الأمور المتعلقة بشينغيانغ والتبت وهونغ كونغ، قال وانغ يي، إن على واشنطن ألا تضر بوحدة أراضي الصين.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد مدد في وقت سابق العقوبات على الصين، والتي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمدة عام آخر.

يذكر أن ترامب كان قد وقع، العام الماضي، مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصيني تطبيق قانون الأمن الوطني في مدينة هونغ كونغ ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن "تقويضا للحكم الذاتي" للمدينة.

وتشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم استمرارا في التدهور، خاصة بعد أن ردت وزارة الخارجية الصينية، على تمديد العقوبات الأمريكية بفرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق، ويلبر روس، وستة مسؤولين أمريكيين آخرين، مؤكدة أن "العقوبات ستكون ردا على القيود التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية على المسؤولين الصينيين في هونغ كونغ"، محذرة من أن أي محاولة خارجية للتدخل في شؤون هونغ كونغ، بقولها: "ستكون عديمة الجدوى مثل نملة تحاول هز شجرة كبيرة".