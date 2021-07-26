مفوضية الاتحاد الأوروبي توافق على دعم المطارات الإيطالية بـ800 مليون يورو

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين على خطة مساعدات حكومية لإيطاليا بقيمة 800 مليون يورو لتعويض المطارات وشركات المناولة الأرضية بعد تأثير جائحة كورونا، على السفر.

وحسب رويترز فإن التعويض يعطي على شكل منح مباشرة، عن الفترة من 1 مارس/ أذار، إلى 14 يوليو/ تموز.

وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر في بيان إن "المطارات من بين الشركات التي تضررت بشكل خاص من تفشي فيروس كورونا".

وقالت "خطة 800 مليون يورو هذه ستمكن إيطاليا من تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم".

وقد مكنت المفوضية الأوروبية، بوصفها الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن طريق المزيد من المساعدات الحكومية منذ مارس 2020 في تسهيل حصول الشركات المتضررة من جائحة كورونا على الدعم.

وكانت الهيئة الدولية للنقل الجوي (اياتا) قد حذرت العام الماضي خسائر لقطاع النقل الجوي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار.