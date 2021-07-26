مصر تعلن عن مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح

أعلنت مصر عن مناقصة عالمية لتوريد كميات غير محدودة من القمح، على أن يتم التوريد في سبتمبر/ أيلول القادم.

وحسب روتيرز فقد أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اليوم الاثنين، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح، من موردين عالميين للشحن في الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر/ أيلول.

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية فإن الدفع يكون باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

أيضا تضمن الإعلان وجوب أن تصل العروض غدا الثلاثاء، على أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 (1330 بتوقيت جرينتش) في اليوم نفسه.

وعن الجهات المستهدفة من تلك المناقصة، قال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، إن مصر تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

وفي مناقصتها السابقة في 14 يوليو تموز، اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروماني.