الجزائر... السماح للأفراد باستيراد أجهزة الأكسجين بلا ترخيص

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية نشره موقع "النهار" الجزائري، فقد أعلنت و"بصفة استثنائية السماح باستيراد مكثفات الأكسجين أو أية أجهزة طبية من طرف الخواص".

وأوضح البيان أن استعمال هذه المكثفات سيكون شخصيا، لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن القرار ينص على أن عملية الاستيراد لهذه الأجهزة "لا تستوجب منح أي ترخيص من قبل المصالح المختصة بالوزارة".

ولفت البيان إلى أنه سيتم منح التسهيلات لمستوردي تلك الأجهزة، من خلال حصولهم على تراخيص مسبقة، مؤكدا على أن القرار يتضمن المعدات الطبية المستعملة في الوقاية من الفيروس.

يشار إلى أن وزارة الصحة الجزائرية كشفت مساء أمس الإثنين، عن تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما سجلت 24 وفاة، وتماثل 745 مصاباً للشفاء، فيما أعلنت الحكومة تشديد إجراءات الحجر المنزلي في 35 ولاية وذلك بحظر التجوال من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، لمدة عشرة أيام مع غلق الشواطئ، والمطاعم وقاعات الرياضة، ومنع كل التجمعات.

وامتدادا لهذه القرارات أعلنت وزارة الشؤون الدينية، تعليق صلوات الجماعة في مساجد الولايات المعنية بالحجر المنزلي، بالإضافة إلى تعليق التعليم القرآني بمختلف القضاءات وغلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية بالحجر.