التيار الوطني الحر يعلن عدم المشاركة في حكومة ميقاتي

أعلن التيار الوطني الحر بلبنان، على لسان رئيسه جبران باسييل عدم مشاركته في حكومة نجيب ميقاتي.

وحسب ما نشر جبران باسيل رئيس التيار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن التيار لن يشارك في حكومة نجيب ميقاتي، الذي تم تكليفه من قبل الرئيس ميشار عون.

ابلغنا الرئيس ميقاتي رغبتنا، بل قرارنا، بعدم المشاركة في الحكومة وبالتالي عدم التدخل اطلاقا في عملية التأليف وهذا يمكن ان يكون عنصرا مساعدا — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 27, 2021

وقال باسيل: " أبلغنا الرئيس ميقاتي رغبتنا، بل قرارنا، بعدم المشاركة في الحكومة وبالتالي عدم التدخل اطلاقا في عملية التأليف وهذا يمكن ان يكون عنصرا مساعدا".

وأكد رئيس التيار الوطني الحر أن ميقاتي تم تكليفه بغير تسمية من التيار الوطني، وبالتالي: "هذا دليل على أننا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي ولا في الحكومة".

وأوضح أن تكليف ميقاتي يحتم على التيار أن يكون في موقع المساعد، مؤكدا على أنهم لن يكونوا في موقع التعويق.

بطبيعة الحال سنكون بموقع الدعم الكامل لأي عمل اصلاحي تقوم به الحكومة وموقع المعارض لأي تقصير اذا حصل — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 27, 2021

وقال باسيل: "واجبنا تقديم كل الدعم للتكليف والإنجاز، وأبدينا رغبتنا وقرارنا بعدم المشاركة في الحكومة وعدم تدخلنا بعملية التأليف اطلاقا".

الرئيس ميقاتي يؤمن منذ كنا بالحكومة بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا الامر يكفينا — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) July 27, 2021

وأشار باسيل إلى أن "ميقاتي مؤمن بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا يكفينا، والثقة نعطيها بناء على ملف التأليف ونحن معنيون بتقديم الدعم الكامل لأي عمل إصلاحي تقوم به الحكومة".