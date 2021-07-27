وزيرا خارجية باكستان والسعودية يؤكدان دراسة تخفيف قيود السفر بين بلديهما

قال وزيرا خارجية السعودية وباكستان إنهما ناقشا سبل تخفيف قيود السفر بين البلدين، والتي فرضتها إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وحسب رويترز، جاءت تصريحات الوزيرين في مؤتمر صحفي، أكدا فيه دراسة تخفيف إجراءات السفر بين البلدين، وذلك بعد أضرار لحقت بقرابة 400 ألف عامل باكستاني يعملون في المملكة.

وناقشت إسلام أباد القضية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي يقوم بزيارة لباكستان تستغرق يوما واحدا، والذي يعتبر أول مسؤول سعودي رفيع المستوى يصل إلى باكستان بعد تصدع العلاقات الودية التاريخية في وقت سابق من هذا العام.

وقال نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي إن حوالي 400 ألف من أكثر من مليوني عامل باكستاني في السعودية تقطعت بهم السبل في بلادهم بسبب قيود السفر، مشيرا إلى أنهم "يواجهون تحديات، وأنت تعرف قيود السفر وتعرف قضايا التطعيم".

المملكة العربية السعودية ، التي تحظر السفر المباشر من باكستان، وافقت فقط على لقاحات أسترازينكا، وفايزر، وموديرنا، وجونسون، وأوجبت على أي شخص يصل بدون إحدى هذه اللقاحات أن يخضع للحجر الصحي بتكلفة يقول العديد من العمال الباكستانيين إنهم لا يستطيعون تحملها.

من ناحية أخرى تلقى معظم الباكستانيين لقاحًا صينيًا، على الرغم من أن آل سعود قال إن حكومته أعطت لقاحات إلى 1.7 مليون عامل باكستاني.

وتسهم القوى العاملة الباكستانية في المملكة العربية السعودية بـ7 مليارات دولار، أو ربع إجمالي التحويلات السنوية للبلاد.

وقد بدأت باكستان مؤخرًا في السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا والذين يريدون السفر للحصول على وظائف في الخارج، بالحصول على لقاحات أسترازينيكا وفايزر، والتي لم تحصل عليها باكستان إلا من خلال نظام كوفاكس.