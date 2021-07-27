عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة الاثنين القادم لإصدار قانون الانتخابات

أكد عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، توجيه عقيلة صالح دعوة إلى النواب للحضور إلى جلسة الإثنين القادم لإصدار مشروعي قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن الدعوة جاءت من أجل الانتهاء من إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك اعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى البت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وكان المجلس الرئاسي قد عين اللواء حسين محمد خليفة العائب رئيسا لجهاز المخابرات الليبية خلفا لعماد الطرابلسي، الذي عينّه رئيس الحكومة السابقة فايز السراج نهاية العام الماضي، إلا أن مليشيات في العاصمة طرابلس قد اقتحمت مقر فندق "كورثينا" وهو أحد مقرات اجتماعات المجلس الرئاسي، على خلفية رفضها قرار تعيين العائب.

وأوضح بليحق أن صالح دعا النواب من اجل تحمل مسؤولياتهم، نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع، مؤكدا أنه سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس أن الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري، هو مجلس النواب، لافتا إلى أنه هو المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد، خاصة الانتخابات القادمة.

وقال بليحق إن صالح اجتمع مع رئيس ديوان المجلس عبد الله المصري لبحث سير العمل بالديوان والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول القادم.