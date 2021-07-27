مصدر أمني عراقي: حريق مستشفى اليرموك سببه كابل كهربائي

أكد مصدر أمني عراقي أن حريق مستشفى اليرموك سببه كابل كهربائي، لافتا إلى عدم وجود أي خسائر بشرية.

وحسب تصريحات لموقع السومرية نيوز العراقي قال مصدر أمني "ما حدث داخل مستشفى اليرموك غرب العاصمة العراقية بغداد، هو احتراق في إحدى كابلات الكهرباء بين المستشفى وكلية الطب / الجامعة المستنصرية".

وأوضح أن كل ما نشر عن احتراق المستشفى غير صحيح، مشددا على عدم وجود "أي أضرار أو خسائر بشرية".

وكانت مستشفى اليرموك قد تعرضت في العام 2016 أيضا لحريق أدى إلى خسائر في الأرواح، حيث لقي 11 رضيعا مصرعهم، وجرى إنقاذ 29 امرأة وسبعة أطفال ونقلهم إلى مستشفيات أخرى.

وقد شهد العراق أيضا كارثة إثر حريق في مستشفى بن الخطيب ببغداد، في إبريل/ نيسان الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية وقتها، أن الحصيلة النهائية لضحايا الحريق 82 قتيلا و110 مصابين، في حين رأت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن عدد القتلى يمكن ان يكون اكثر من ذلك، مؤكدة أنه قد يصل إلى 130 شخصا.

واندلع حريق داخل المستشفى، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، وإثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الكارثة.