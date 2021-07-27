في المغرب.. تحقيق طبي في وفاة فتاة عقب تطعيمها بلقاح جونسون

وبحسب تصريحات لموقع هسبريس المغربي أكد سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للقاح في المغرب، أن التحقيق الذي تتولاه لجنة برئاسة البروفيسور رشيدة سليماني، من شأنه أن يوضح وجود علاقة بين وفاة الفتاة المغربية وبين لقاح "جونسون آند جونسون" المعتمد في 70 دولة، من عدمه.

ولفت إلى عدم تسجيل أي وفيات منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح في المغرب بالنسبة للقاحين المعتمدين "سينوفارم وأسترازينيكا"، مؤكدا أن اللجنة العلمية التابعة لمديرية الأدوية والصيدلة سبق أن وافقت على اعتماد لقاح "جونسون آند جونسون" في المغرب.

وقال إن الوزارة سبق وأن أجرت تحقيقات حول ما أثير من جلطات دموية أو حالات تختر لدى المستفيدين من لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدا أن النتائج توصلت إلى عدم وجود أي وفاة بسبب هذا اللقاح.

يشار إلى أن فتاة ثلاثينية من مدينة مراكش، توفيت ظهر أمس الإثنين، بعد لحظات من تلقيها لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا، على الرغم من تأكيد عائلة الفتاة أنها كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تشك يوما من أي مرض.