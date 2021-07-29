مجلس الوزراء اللبناني ينفي رفض رئيسه إعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة

أكد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من رفض رئيس الحكومة حسان دياب إعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة عار عن الصحة.

وحسب ما نشره المكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، نفى ما أوردته وسائل الإعلام بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة​، ​اللواء طوني صليبا،​ في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​.

1/2 صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

أوردت بعض وسائل الاعلام أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رفض إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في قضية انفجار مرفأ بيروت — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 29, 2021

وقال: "أوردت بعض وسائل الإعلام أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في قضية انفجار مرفأ بيروت".

وتابع: "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا"، معللا بأن "المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر".

2/2 إن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، حيث أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الأذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #لبنان #pcm — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 29, 2021

يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، كان قد أكد أول أمس الثلاثاء، أنه ما زال مصرّا على التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة.

وكتب الحريري عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة".

​يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.