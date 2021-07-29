محكمة إسرائيلية تقضي بتجميد تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح في القدس

قضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، بتجميد قرار تهجير ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلت عن المحامي سامي راشد تأكيده أن المحكمة العليا في إسرائيل، قد وافقت على طلب تقدم به برفقة آخرين، يطالب بتجميد قرار اتخذته السلطات الإسرائيلية بتهجير عائلات الدجاني، وحماد، والداهودي، من حي الشيخ جراح.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بإجلاء العائلات الثلاث.

وجاء قرار المحكمة مؤقتا، بمعنى أنها قضت بتجميد القرار لحين البت في طلب الاستئناف الذي تم التقدم به من العائلات نفسها، والذي ستنظره أيضا المحكمة العليا.

وحسب هذا القرار، فإن العائلات الفلسطينية لن تنفذ قرار التهجير، الذي كان سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، أغسطس/ آب.

ووفقا لـ "وفا"، فإن المحكمة ذاتها ستنظر يوم 2 أغسطس المقبل، في قرار إخلاء 4 عائلات أخرى من حي الشيخ جراح كذلك، وهي عائلات، الجاعوني، واسكافي، والكرد، والقاضي، وهي العائلات التي أصدرت السلطات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، قرارا بإجلائهم.

يشار إلى أن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، كان قد حث إسرائيل على التوقف عن محاولاتها لطرد عائلات الشيخ جراح، قائلا: "سأستمر في طرح قضية عائلات الشيخ جراح في كل المحافل.