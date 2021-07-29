خلية الإعلام الأمني العراقي تؤكد القبض على 7 إرهابيين ذوي مناصب في "داعش"

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على 7 إرهابيين كانوا يتقلدون عدة مناصب في تنظيم "داعش" (محظور في روسيا).

ووفقا لبيان نشره موقع السومرية نيوز العراقي، فإن الإرهابيين الـ7 كانوا يتقلدون عدة مناصب في تنظيم "داعش" في محافظة نينوى العراقية.

وبخصوص نوعية مناصبهم، أوضح البيان أنهم عملوا في الدفاع الجوي/ فرقة نهاوند، وكذلك في ديوان الجند/ كتيبة مضادات الدروع، وفي فرقة أبو عبد الرحمن البيلاوي، وفرقة مؤته / لواء جعفر الطيار، وفي المعسكرات العامة، وفي قاطع عبد الله بن مصعب، وكذلك في ما يسمى بـ "الشرطة الإسلامية".

وعن طبيعة القبض عليهم، أوضح البيان أنه تم من خلال "المتابعة الميدانية والجهود الاستخبارية المتواصلة لمتابعة الفلول النائمة لتنظيم داعش الإرهابي".

ولفت إلى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قامت بالقبض على الإرهابيين الـ7 وفق أحكام المادة الـ4 من قانون الإرهاب، مشيرا إلى أنهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم "داعش" أثناء التحقيق معهم.

وأكدت أن المتهمين الـ7، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب.