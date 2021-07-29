وزيرة الدفاع اللبنانية تزور الكلية الحربية وتدعو للتمسك بمباديء الجيش... فيديو

دعت زينة عكر وزيرة الدفاع الوطني اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إلى ضرورة التمسك بمباديء الجيش والإيمان به.

وحسب ما نشرته عكر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أشارت إلى زيارتها لمقر الكلية الحربية، وشهودها تخرج دفعة من الضباط في مئوية لبنان الكبير.

مع إقتراب #عيد_الجيش في ١ آب زيارة الى #الكلية_الحربية التقيت خلالها قائد الكلية والضباط المتخرجين وتلامذة الضباط والعسكريين، وأكدت على أهمية التمسك بمبادئ الجيش والإيمان به وعدم اليأس لأن الشباب هم مستقبل #لبنان وعليهم الرهان. مبروك للضباط المتخرجين في دورة #مئوية_لبنان_الكبير. pic.twitter.com/9AUiAVLWK0 — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) July 29, 2021

وأكدت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني على ضرورة التمسك بمباديء الجيش والإيمان بها، معللة بأنها "السبيل الوحيد للدفاع عن الوطن، وحماية شعبه وأمنه واستقراره"، حسب تعبيرها.

وقالت: "مع إقتراب عيد الجيش في 1 أغسطس/ آب، زيارة الى الكلية الحربية التقيت خلالها قائد الكلية والضباط المتخرجين وتلامذة الضباط والعسكريين، وأكدت على أهمية التمسك بمبادئ الجيش والإيمان به، وعدم اليأس لأن الشباب هم مستقبل لبنان وعليهم الرهان، مبروك للضباط المتخرجين في دورة مئوية لبنان الكبير".