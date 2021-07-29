إعلام: أمريكا تبدأ بتعزيز القوات الجوية المغربية بطائرات "إف 16" بحلول 2025

قالت تقارير إعلامية محلية إن القوات الجوية المغربية ستبدأ في تلقي تعزيزات لأسطولها الجوي من طائرات إف 16، الأمريكية بحلول عام 2025.

ووفقا لما نشره موقع هسبريس المغربي، فإن وزارة الدفاع الأمريكية منحت لشركة "رايتون" عقدا لتصنيع محركات مقاتلة جديدة من طراز "إف 16" للمغرب بحلول عام 2025.

وأوضح أن شركة رايتون تلقت إشعار تسليم بقيمة 212،053،200 دولار أمريكي كجزء من العقد، متوقعة أن يكتمل التعاقد في 30 يونيو/حزيران من العام 2025.

وكانت أنباء قد تحدثت سابقا عن موافقة وزارة الدفاع الأمريكية في مارس/ آذار 2019، على صفقة يتم بموجبها تجهيز 25 طائرة “إف 16” جديدة مع رادارات من الجيل الخامس لصالح المملكة المغربية، فيما شكك كثيرون بعد انتشار الخبر في اكتمال الصفقة أو في حدوثها من الأساس.

وتعد هذه الصفقة عند اكتمالها الأضخم في تاريخ القوات المسلحة الملكية في المغرب، حيث تقدر تكلفتها المالية تقدر بـ3.87 مليار دولار.