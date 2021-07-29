سفير مصر في لبنان: "المقاولون العرب" تفوز بتطوير مشروع ميناء طرابلس

أعلن ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، فوز شركة "المقاولون العرب" المصرية بمناقصة تطوير مطار طرابلس اللبناني.

وحسب ما نشرته السفارة المصرية في لبنان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أكد علوي أن شركة المقاولون العرب فازت بمناقصة تطوير ميناء طرابلس ومرافقه، لافتا إلى أن هذا الفوز يظهر اهتمام مصر على أعلى مستوياتها بتطوير لبنان.

تصريحات علوي جاءت خلال زيارته صباح اليوم الخميس ميناء طرابلس في شمال لبنان.

ووعد السفير المصري بأن يكون فوز المقاولون العرب بتطوير مطار طرابلس خطوة أولى يليها "عدد من المشروعات لتعزيز الحضور الاقتصادى المصري، وفي مجالات نقل التكنولوجيا والخبرات في مدينة طرابلس".

وأشار علوي إلى أن بلاده تحرص على الحضور ليس في بيروت وحدها، وإنما في طرابلس وعكار والبقاع وصور وصيدا وجبل لبنان وكل مناطق لبنان الشقيق، حسب تعبيره.

يشار إلى أن السفير المصري استقبله في طرابلس كل من رئيس الميناء د.احمد حاتم ولفيف من كبار الشخصيات اللبنانية على رأسهم مفتي طرابلس محمد امام، ورئيس بلدية طرابلس، ونقيب المهندسين عن طرابلس ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء طرابلس، وغيرهم من الشخصيات وممثلي الجهات والنقابات ذات الصلة بالميناء.