ميقاتي: أعود الاثنين لاستكمال المشاورات مع الرئيس

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إنه سيعود الاثنين المقبل لاستكمال المشاورات مع الرئيس ميشال عون.

ووفقا لموقع النشرة اللبناني فقد غادر نجيب ميقاتي قصر بعبدا الرئاسي دون الإدلاء بأية تصريحات، عقب لقائه الرئيس ميشال عون.

غير أن ميقاتي أكد للصحفيين أنه سيعود الاثنين المقبل لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية مع عون.

وكان ميقاتي قد بدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية مع الرئيس ميشال عون، حيث وصل ظهر اليوم إلى قصر بعبدا للقاء عون.

يشار إلى أن ميقاتي كان قد أعرب أمس عن أمله في تشكيل حكومة في "المستقبل القريب"، مؤكدا أن معظم مقترحاته كانت محل قبول عند الرئيس عون، قائلا: "إن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد استدعى نجيب ميقاتي الاثنين 26 يولو/ تموز الجاري، لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان، حسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي بموقع تويتر.