الخطوط الملكية الأردنية تتمكن من تقليل خسائرها في الربع الثاني من 2021

تمكنت الخطوط الملكية الأردنية من تقليل خسائرها خلال الربع الثاني من 2021، عما كانت عليه في الربع الأول من العام نفسه.

وحسب التقارير المالية للخطوط الجوية الملكية الأردنية، والتي نشرها موقع عمون الأردني، فإن الشركة تمكنت من تخفيض خسارتها في الربع الثاني لتبلغ بعد الضريبة 24.4 مليون دينار، (قرابة 35 مليون دولار امريكي) مقابل 36.4 مليون دينار كخسارة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت التقارير أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 70 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل ما يقارب 39 مليونا للربع الأول، وهو ما بلغت نسبة الزيادة فيه 80%.

من جهته كشف سامر المجالي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، أن العروض التسويقية التي انتهجتها الشركة هي سبب زيادة الإقبال على السفر على طائراتها.

وأوضح أن العروض التي تم تنفيذها دون انقطاع زادت من عدد المسافرين في الربع الثاني من 2021 إلى 260 ألف مسافر، مقارنة بنحو 124 ألف مسافر في الربع الأول، بزيادة قدرها 109%، لافتا إلى أن هذه الزيادة رفعت معدل امتلاء الطائرات بين فترتي المقارنة من 56% إلى 63%.

ولفت المجالي إلى أن الربع الثالث من العام الحالي، وبسبب رفع العديد من البلاد القيود الخاصة بالسفر وقت جائحة كورونا، فإنه يشهد زيادة في الحجز والسفر.