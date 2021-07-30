الحرس الوطني التونسي ينفي خبرا تم تداوله على مواقع التواصل

نفى الحرس الوطني التونسي خبرا تم تداوله عبر منصات التواصل وغيرها، يفيد بمحاصرته مجموعة من الإرهابيين في مدينة المكنين التونسية.

ووفقا لما نشره العميد حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد عدم صحة ما تم تداوله من محاصرة مجموعة إرهابية في مدينة المكنين.

وقال: "تبعاً لما تم تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي عن محاصرة لمجموعة إرهابية من طرف قوات الحرس الوطني والجيش الوطني في مدينة المكنين، تفيد الإدارة العامة للحرس الوطني أنه لا صحة للخبر المتداول".

وأوضح الجبابلي طبيعة ما تم، قائلا: "وهو ليس إلا موضوع حق عام نتيجة فرار وعدم امتثال سائق سيارة لدورية الحرس الوطني بجهة قصر هلال".

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية، انتهت أخيرا إلى مجموعة من القرارات الرئاسية، تم بموجبها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، وعزل كل من وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطوارئ.