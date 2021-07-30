العراق... العمليات المشتركة تؤكد سعيها لاقتناء أجهزة "سي فور آي" العالمية

وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع، قال الفريق الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، عن تلك المنظومة إنها "منظومة عالمية نسعى إلى اقتنائها حتى تكون لدينا قيادة وسيطرة متكاملة لكل المقرات والأجهزة الأمنية والقيادات ضمن قيادة العمليات المشتركة".

وأوضح أن العمليات المشتركة تسلمت من التحالف الدولي عددا كبيرا من أجهزة الاتصالات، مشددا على رغبتها وسعيها لامتلاك منظومة "سي فور آي"؛ معللا بأنها للقيادة والسيطرة والاتصالات والحاسبات.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية إن "الدعم الذي يسلم من قبل التحالف الدولي يأتي ضمن برنامج بناء القدرات العسكرية للقوات المقاتلة".

وأوضح أن الدعم تم توجيهه إلى "جهاز مكافحة الإرهاب وقطعات الجيش العراقي وكذلك قطعات قيادة حرس الحدود".

وبخصوص طبيعة هذا الدعم ونوعيته، قال الشمري إنه يشمل "المعدات العسكرية والعجلات، إضافة إلى الأسلحة"، مشيرا إلى أن "الفترة الأخيرة تم تسليم أعداد كبيرة من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك أعتدة المدفعية والهاونات".