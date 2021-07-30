اليابان توسع حالة الطوارئ إلى مقاطعات قرب طوكيو مقر الأولمبياد

وسعت اليابان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ التي كانت فرضتها لتشمل ثلاث مقاطعات قرب طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا توسيع نطاق الطوارئ، مؤكدا أن تلك الإجراءات سيبدأ تطبيقها من 2 أغسطس/ آب حتى نهاية الشهر نفسه.

وأكد سوجا كذلك على تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وجزيرة أوكيناوا الجنوبية حتى 31 أغسطس، نافيا أن تكون هناك أي صلة بين الأولمبياد الذي ينتهي في 8 أغسطس، والارتفاع الحاد الذي شهدته البلاد مؤخرا في حالات الإصابة بالمرض.

وقد وسعت اليابان نطاق حالة الطوارئ لتشمل مقاطعة أوساكا غربي البلاد، إضافة لثلاث مقاطعات قرب طوكيو، وذلك بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت اليابان تسجيل 3300 حالة جديدة، اليوم الجمعة، فيما بدا وكأنه ضغط على النظام الصحي بالبد المضيف للأولمبياد، حيث امتلأت 64% من أسرّة الغرف المخصصة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، أمام البرلمان، إن ارتفاع عدد حالات الإصابة لم يصل لذروته، محذرا بالقول: "الموقف بالغ الخطورة".

وأعلن المنظمون، اليوم الجمعة، رصد 27 حالة إصابة مرتبطة بالألعاب من بينها ثلاث حالات بين الرياضيين، مما زاد العدد الإجمالي منذ الأول من يوليو/ تموز إلى 220.