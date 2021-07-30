مسؤول تونسي: بلادنا الأولى عالميا في نسبة انتشار السلالة الهندية من كورونا

قال رياض دغفوس، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، إن بلاده هي الأولى عالميا في نسبة انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا.

وحسب تصريحات لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أكد دغفوس أن نسبة الإصابة بالسلالة الهندية المعروفة باسم "دلتا" بلغت قرابة 90% من الإصابات.

ولفت إلى أن هذه النسبة تضع تونس في المرتبة الأولى عالميا في مستوى انتشار هذه السلالة.

وعن أضرار السلالة الهندية من فيروس كورونا، أكد عضو اللجنة العلمية أنها تتسبب في ارتفاع الطلب على أسرة الأكسجين والإنعاش، إضافة إلى حدة أعراضها، ويصاب بها جميع الفئات العمرية حتى الأطفال، مسرعة انتشار العدوى بها، لافتا إلى أنها تفوق السلالات الأخرى.

وبخصوص عملية التطعيم باللقاحات المضادة، كشف دغفوس أن هدف السلطات الصحية يتمثل في الوصول إلى 100 ألف ملقح يوميا، للوصول بالتبعية إلى تلقيح 50% من التونسيين قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح أن نسبة الملقحين حاليا بجرعتين لا تتجاوز 10% من المواطنين المعنيين بالتطعيم، لافتا إلى أن السلطات تستهدف اولا الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 50 سنة، ثم الأقل سنا، إلى أن تصل إلى فئة الأطفال.

وقال إن "فايزر" قدمت طلبا للسلطات المختصة في تونس من أجل الحصول على ترخيص لاستخدام لقاحها في تطعيم الأطفال، مؤكدا أن الجهات المختصة تدرس الطلب.